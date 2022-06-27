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أخبار
المؤتمر نت - النمير يؤكد أهمية دعم الأداء المؤسسي بمؤسسة الاتصالات

النمير يؤكد أهمية دعم الأداء المؤسسي بمؤسسة الاتصالات

المؤتمرنت -
النمير يؤكد أهمية دعم الأداء المؤسسي بمؤسسة الاتصالات
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس مسفر النمير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات أهمية دعم الأداء المؤسسي في المؤسسة العامة للاتصالات.

وأشار خلال اجتماعه اليوم بمديري وكوادر الأداء المؤسسي والفني والتجاري والإداري والمالي في المؤسسة، إلى دعم قيادة الوزارة لإدارات الأداء المؤسسي بما يحقق التطور المستمر والمنشود.

وأشار إلى ضرورة الرقابة والتقييم المستمر من قبل إدارات دعم القرار في سبيل التطوير المستمر للعمل المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الاتصالات أن مسئوليات كوادر دعم القرار تتمثل في الرقابة المستمرة وأتمتة العمليات داخل المؤسسة ووضع الأهداف والمؤشرات التي تحقق النجاحات.

ولفت إلى أهمية تحديد الصعوبات التي تواجه إدارات دعم القرار ومعالجتها وفق أساليب علمية حديثة.

وبين وزير الاتصالات أهمية دور دعم القرار في النهوض بواقع المؤسسة ونقل المعرفة في أوساط العاملين إذ تمر المؤسسة بمرحلة حساسة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود.

وأشار إلى أهمية إدارات دعم القرار في إعادة هيكلة فروع المؤسسة العامة للاتصالات في المحافظات.. لافتا إلى تكثيف التنسيق بين الإدارة العامة والفروع بما يزيد من كفاءة وفاعلية الأداء.










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