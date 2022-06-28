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المؤتمر نت - أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن الخميس المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1443

الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى

المؤتمرنت -
الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن الخميس المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1443.

وقال الفلكي الشوافي: "يولد القمر فلكياً، حدوث الاقتران المركز يوم الاربعاء صباحا الساعة 5:53 صباحاً وبعد غروب شمس الأربعاء يغرب قرص القمر بعد غروب قرص الشمس على مطالع اليمن بحوالي 28 دقيقة".

ولفت الشوافي إلى أن قرص القمر يغرب يوم الخميس بعد الشمس بحوالي 76 دقيقة على غرب اليمن، مدللاً أن عمر الهلال أكثر من يوم.

وأكد الفلكي اليمني أن يوم الخميس 30 يونيو 2022 بداية ذي الحجة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى.








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