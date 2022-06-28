المؤتمرنت - يحيى الضلعي -

صنعاء.. لجنة تنظم برنامج تدريبي لمكافحة المنشطات

تزامنًا مع إحتفالات اليوم الأولمبي في اليمن، وبرعاية اللجنة الأولمبية اليمنية، تنظم لجنة الرياضيين وبالتعاون مع لجنة مكافحة المنشطات برنامجًا تدريبيا˝ للاعبين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 التي ستقام في "قونية" تركيا، خلال شهر أغسطس القادم.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج التدريبي يوم غدٍ الأربعاء بالمركز الأولمبي بصنعاء بمشاركة 35 رياضي ومدرب يمثلون ألعاب( القوس والسهم - ألعاب القوى - المبارزة - الجمباز - الجودو - الكاراتيه - الكيك بوكسينج - كرة الطاولة - التايكواندو - رفع الأثقال - المصارعة)..



وأوضحت أمل مدهش الأمين العام للجنة الرياضيين، أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي وفقًا لخطة لجنة الرياضيين السنوية، وفي إطار الفعاليات المتواصلة للعملية التوعوية في مجال مكافحة المنشطات الرياضية.



وأشارت أمل مدهش إلى أن اللاعبين وطاقمهم المعاون سيتعرفون على أهم المواضيع الخاصة بمكافحة المنشطات كتعريفات انتهاكات المنشطات وقواعد مكافحتها، وقائمة المواد والاساليب المحضورة المحدثة للعام 2022، وعواقب تعاطي المنشطات، واجراءات مكافحتها، بالإضافة إلى عملية الكشف عن المنشطات وحقوق ومسئوليات الرياضيين أثناء عملية فحص المنشطات، كون بلادنا أصبحت ضمن الدول المستهدفة للفحوصات بشكل مباشر من بداية العام الحالي.



ونوهت بأن فعاليات البرنامج التدريبي ستتضمن عقد حلقة نقاشية عن المنشطات وأضرارها ولماذا قامت الوكالة الدولية بمكافحة المنشطات في الرياضة والإجابة على استفسارات اللاعبين والطاقم المعاون لهم، كما سيقوم البرنامج التدريبي على بناء فهم مشترك بين الرياضيين لنهج قائم على مكافحة المنشطات، وتعريف اللاعبين بالتعديلات الجديدة "المهمة جدا" لقائمة مكافحة المنشطات، والطرق الجديدة لفحص الدم وماهية جواز السفر البيولوجي وأهميته لدى الرياضي.



وشددت أمل مدهش على ضرورة أن يكون لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والمدربين أكثر الناس الماماً ومعرفة بالبنود والقوانين الدولية لمكافحة المنشطات التي تحملها المدونات الدولية..



الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي سيقام على مدى يومين متتاليين، ويحاضر فيه المحاضر الدولي عزيز خالد المقطري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

