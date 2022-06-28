الثلاثاء, 28-يونيو-2022 الساعة: 08:31 م - آخر تحديث: 08:22 م (22: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. لجنة تنظم برنامج تدريبي لمكافحة المنشطات

صنعاء.. لجنة تنظم برنامج تدريبي لمكافحة المنشطات

المؤتمرنت - يحيى الضلعي -
صنعاء.. لجنة تنظم برنامج تدريبي لمكافحة المنشطات
تزامنًا مع إحتفالات اليوم الأولمبي في اليمن، وبرعاية اللجنة الأولمبية اليمنية، تنظم لجنة الرياضيين وبالتعاون مع لجنة مكافحة المنشطات برنامجًا تدريبيا˝ للاعبين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 التي ستقام في "قونية" تركيا، خلال شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج التدريبي يوم غدٍ الأربعاء بالمركز الأولمبي بصنعاء بمشاركة 35 رياضي ومدرب يمثلون ألعاب( القوس والسهم - ألعاب القوى - المبارزة - الجمباز - الجودو - الكاراتيه - الكيك بوكسينج - كرة الطاولة - التايكواندو - رفع الأثقال - المصارعة)..

وأوضحت أمل مدهش الأمين العام للجنة الرياضيين، أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي وفقًا لخطة لجنة الرياضيين السنوية، وفي إطار الفعاليات المتواصلة للعملية التوعوية في مجال مكافحة المنشطات الرياضية.

وأشارت أمل مدهش إلى أن اللاعبين وطاقمهم المعاون سيتعرفون على أهم المواضيع الخاصة بمكافحة المنشطات كتعريفات انتهاكات المنشطات وقواعد مكافحتها، وقائمة المواد والاساليب المحضورة المحدثة للعام 2022، وعواقب تعاطي المنشطات، واجراءات مكافحتها، بالإضافة إلى عملية الكشف عن المنشطات وحقوق ومسئوليات الرياضيين أثناء عملية فحص المنشطات، كون بلادنا أصبحت ضمن الدول المستهدفة للفحوصات بشكل مباشر من بداية العام الحالي.

ونوهت بأن فعاليات البرنامج التدريبي ستتضمن عقد حلقة نقاشية عن المنشطات وأضرارها ولماذا قامت الوكالة الدولية بمكافحة المنشطات في الرياضة والإجابة على استفسارات اللاعبين والطاقم المعاون لهم، كما سيقوم البرنامج التدريبي على بناء فهم مشترك بين الرياضيين لنهج قائم على مكافحة المنشطات، وتعريف اللاعبين بالتعديلات الجديدة "المهمة جدا" لقائمة مكافحة المنشطات، والطرق الجديدة لفحص الدم وماهية جواز السفر البيولوجي وأهميته لدى الرياضي.

وشددت أمل مدهش على ضرورة أن يكون لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والمدربين أكثر الناس الماماً ومعرفة بالبنود والقوانين الدولية لمكافحة المنشطات التي تحملها المدونات الدولية..

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي سيقام على مدى يومين متتاليين، ويحاضر فيه المحاضر الدولي عزيز خالد المقطري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مفاجأة جديدة في جريمة قتل الإعلامية شيماء
محافظات: تنفيذ مشروع ترميم شوارع في مديرية الثورة
عربي ودولي: مصر.. الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض الدولار
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض الدولار
محافظات: حجة.. إتلاف مواد غذائية منتهية
أخبار: استمرار هطول الأمطار على عدة مدن يمنية
محافظات: تدشين العمل في تنظيف وتوسعة مجرى السيل بالمراوعة
فنون ومنوعات: مزرعة أفاعي... هكذا تم العثور عليها
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني
عربي ودولي: حظر 43 شخصية كندية من دخول روسيا
رياضة: مانشستر يونايتد: رونالدو ليس للبيع
أخبار: العدوان يحتجز سفينتي وقود تحملان 58 الف طن
عربي ودولي: تسجيل 3 الاف إصابة بجدري القرود في 50 دولة
أخبار: إلقاء قنابل على المواطنين.. 118 خرقاً للهدنة الإنسانية
قضايا وآراء: المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
رياضة: ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني بـ 54 دقيقة
عربي ودولي: بوتين ينوي المشاركة في "مجموعة العشرين"
اقتصاد: إرتفاع سعر الذهب لأكثر من 1838 دولار
علوم وتقنية: دراسة مفزعة... احذر من البلاستيك
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الخلقي
أخبار: النمير يؤكد أهمية دعم الأداء المؤسسي بمؤسسة الاتصالات
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي باستشهاد عبدالله الكبسي
أخبار: السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
علوم وتقنية: 3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022