الأربعاء, 29-يونيو-2022 الساعة: 04:18 م - آخر تحديث: 03:58 م (58: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - الأمم المتحدة: الجوع في اليمن بلغ أعلى مستوياته

الأمم المتحدة: الجوع في اليمن بلغ أعلى مستوياته

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: الجوع في اليمن بلغ أعلى مستوياته
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 19 مليون شخص يعانون من الجوع في اليمن، بما في ذلك أكثر من 160,000 شخص على حافة المجاعة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك للصحفيين: "يخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن الجوع وصل الآن إلى أعلى مستوى له في البلاد منذ عام 2015."

وأشار إلى أن خفض التمويل يعيق القدرة على مساعدة المحتاجين. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص بسبب فجوات التمويل واضطر إلى إجراء جولة أخرى من التخفيضات الشهر الماضي.

وقال دوجاريك: "سيحصل الآن خمسة ملايين شخص على أقل من نصف احتياجاتهم اليومية، وسيحصل ثمانية ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية."

أضاف الناطق الرسمي أن أكثر من ثمانية ملايين امرأة وطفل في اليمن يحتاجون إلى المساعدة التغذوية، بما في ذلك أكثر من 500,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

"وبحلول شهر تموز/يوليو، قد تضطر اليونيسف إلى وقف العلاج لأكثر من 50,000 طفل مصاب بسوء التغذية [الحاد]."

وبحلول الشهر المقبل أيضا، ستعلّق اليونيسف عملها في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لما يصل إلى 3.6 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، ستعلق الوكالة دعم صحة الأم والطفل، الذي يساعد ما يصل إلى 2.5 مليون طفل و100 ألف امرأة بحلول تموز/يوليو.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعاً
رياضة: ناشئو لبنان إلى نهائي بطولة غرب آسيا
فنون ومنوعات: مفاجأة جديدة في جريمة قتل الإعلامية شيماء
علوم وتقنية: هذه الأطعمة تسبب الصداع تجنبها
محافظات: تنفيذ مشروع ترميم شوارع في مديرية الثورة
عربي ودولي: مصر.. الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض الدولار
أخبار: الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى
اقتصاد: ارتفاع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى
محافظات: حجة.. إتلاف مواد غذائية منتهية
أخبار: النواب يستعرض تقرير بشأن إيرادات صندوق الحديدة
أخبار: استمرار هطول الأمطار على عدة مدن يمنية
محافظات: تدشين العمل في تنظيف وتوسعة مجرى السيل بالمراوعة
فنون ومنوعات: مزرعة أفاعي... هكذا تم العثور عليها
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني
عربي ودولي: حظر 43 شخصية كندية من دخول روسيا
رياضة: مانشستر يونايتد: رونالدو ليس للبيع
أخبار: العدوان يحتجز سفينتي وقود تحملان 58 الف طن
عربي ودولي: تسجيل 3 الاف إصابة بجدري القرود في 50 دولة
أخبار: إلقاء قنابل على المواطنين.. 118 خرقاً للهدنة الإنسانية
قضايا وآراء: المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
رياضة: ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني بـ 54 دقيقة
عربي ودولي: بوتين ينوي المشاركة في "مجموعة العشرين"
اقتصاد: إرتفاع سعر الذهب لأكثر من 1838 دولار
علوم وتقنية: دراسة مفزعة... احذر من البلاستيك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022