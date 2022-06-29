المؤتمرنت -

فتح مظاريف 5 مناقصات لمشاريع صيانة شوارع في أمانة العاصمة

جرى بأمانة العاصمة، اليوم، فتح مظاريف مناقصات خمسة مشاريع في مجالات السفلتة وإعادة التأهيل والترميم والصيانة والرصف الحجري وصيانة قنوات تصريف المياه بتكلفة تتجاوز مليار ريال.



وأحالت لجنة المناقصات برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب، بحضور عضوي الهيئة الإدارية شرف الهادي وعادل العقاري ووكيل قطاع المشاريع المهندس عبد الكريم الحوثي ، المظاريف للجنة التحليل الفني، لدراسة وتقييم العروض المقدمة.



وأكد النقيب، حرص السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، ترجمة لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى.



وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة بوثائق المناقصات أثناء تنفيذ المشاريع وإنجازها خلال الفترة الزمنية المحددة.



وأشار النقيب إلى أهمية استمرار المشاريع التنموية وتعزيز عوامل الصمود والثبات والتلاحم لإفشال مخططات العدوان وتعزيز الانتصارات في مختلف الجبهات.



بدوره أوضح المهندس الحوثي، أن المناقصات التي تقدم لها نحو 46 شركة ومؤسسة مقاولات، تتضمن تنفيذ مشاريع السفلتة وإعادة التأهيل والترميم والصيانة والرصف الحجري وصيانة قنوات تصريف المياه لعدد من الشوارع الرئيسة والتقاطعات بمختلف المديريات .



وأوضح أن المشاريع تشمل "سفلتة شارع الاربعين أمام مكتب النائب العام من شارع مذبح وحتى العصيمي مرحلة أولى واستكمال التوسعة الاسفلتية لمدخل أرحب وصيانة المقاطع المتهالكة للخط القديم كمرحلة أولى".



وأشار إلى أن المشاريع تضمنت ايضا "سفلتة شارع 24 شعب الحافة الممتد من شارع الاربعين وحتى تقاطعه مع شارع النصر (مرحلة أولى) واستكمال المقاطع الترابية وسفلتة الشارع الرابط بين شارع الستين الشمالي وصولاً إلى الركن الجنوبي الغربي لملعب الثورة شارع عمران (مرحلة أولى) ومعالجة تصريف مياه الأمطار لشارع عمران".

