المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمود العلوي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمود محمد عبدالله العلوي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الشريف في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ أحمد محمود محمد عبدالله العلوي وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية البارزة التي كان لها دور كبير في خدمة الوطن والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية وخدمة استقرار منطقته وصاب السافل.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل العلوي في عزلة بني علي مديرية وصاب السافل محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".