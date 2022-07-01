الجمعة, 01-يوليو-2022 الساعة: 01:48 ص - آخر تحديث: 01:47 ص (47: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - أضافت لجنة رائدة من أطباء القلب، في الولايات المتحدة الأميركية، مدة النوم إلى قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب

ساعات النوم.. سبيلك للحفاظ على قلب صحي

المؤتمرنت -
ساعات النوم.. سبيلك للحفاظ على قلب صحي
أضافت لجنة رائدة من أطباء القلب، في الولايات المتحدة الأميركية، مدة النوم إلى قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب.

وقال رئيس جمعية القلب الأميركية الدكتور دونالد لويد جونز إن هذه الخطوة تعكس أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب.

ويوصي الباحثون، بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، فيما يُنصح الأطفال بالحصول على المزيد، حيث أن الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 5 سنوات يجب أن يناموا بين 10 إلى 16 ساعة يومياً، بما في ذلك القيلولة.

وقالت جمعية القلب الأميركية إن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ربع الوفيات بالمملكة المتحدة ، أي حوالي 160 ألف حالة سنويا، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة كل ثلاث دقائق.

ويتسبب مرض القلب في الولايات المتحدة بوفاة 659000 شخص كل عام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني
رياضة: الأردن يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين
عربي ودولي: اوكرانيا تعلن نيتها السيطرة على جزيرة الأفعى
أخبار: توقعات بهطول أمطار وأجواء مغبرة وحارة
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العميد صالح الصباري
علوم وتقنية: عاصفة شمسية مفاجئة تضرب الأرض
فنون ومنوعات: تعافي آمال ماهر من كورونا
أخبار: دراسة قد تغير وجهة نظرك عن فوائد الحليب
علوم وتقنية: دراسة: النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك
رياضة: إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو إلى صفوفه
عربي ودولي: مصرع 20 شخصاً عطشاً في الصحراء الليبية
محافظات: مستشفى بالحديدة يتسلم أدوية ومستلزمات
أخبار: شهيد وجرحى بانفجار مخلفات العدوان بمحافظتين
فنون ومنوعات: مصري يقتل زوجته بطريقة مروعة
اقتصاد: العملة الروسية تواصل ارتفاعها
علوم وتقنية: غني بالدهون.. نظام غذائي سيغير وجهة نظرك
رياضة: ميلان يدخل في مفاوضات للتعاقد مع ديبالا
أخبار: قوى العدوان تنتهك الهدنة وتقصف 7 محافظات
عربي ودولي: مقتل 13 مهاجراً قبال سواحل السنغال
أخبار: وصول سفينة البنزين "برنسيس حليمة" إلى ميناء الحديدة
أخبار: 275 مسافراً يغادرون مطار صنعاء الدولي
أخبار: الوزراء يناقش تعديل قانون المناقصات ويشيد بالداخلية
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمود العلوي
أخبار: 270 راكباً يصلون مطار صنعاء قادمين من الأردن
أخبار: فتح مظاريف 5 مناقصات لمشاريع صيانة شوارع الأمانة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022