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أخبار
المؤتمر نت - قائمة أفضل 100 لاعب للعام 2021-2022

مهاجم عربي بالمرتبة 4 .. قائمة أفضل 100 لاعب للعام 2022

المؤتمرنت -
مهاجم عربي بالمرتبة 4 .. قائمة أفضل 100 لاعب للعام 2022
أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قائمة أفضل 100 لاعب لموسم 2021-2022، حيث تصدرها كريم بنزيمة، وحل اللاعب المصري مهاجم ليفربول، محمد صلاح رابعا، متقدما على مبابي الذي جاء في المركز الخامس.

ووفقا للقائمة جاء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في المركز الثاني، ثم حل ثالثا الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، تلاه صلاح في المركز الـ4، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الخامس.

اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022

وتراجعت أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو، الذي حل في المركز الـ 21، وليونيل ميسي الذي وضعه التصويت في المركز الـ 26، ونيمار دا سيلفا في المركز الـ 57.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لجنة التحكيم ضمت أكثر من 60 صحفيًا ومحللاً من جميع أنحاء العالم، شاركوا في التصويت الذي خضع لضوابط ومعايير متفق عليها.

أسماء اللاعبين الأوائل في قائمة ماركا الإسبانية:
1- كريم بنزيمة (ريال مدريد)، 2- تيبو كورتوا (ريال مدريد)، 3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، 4- محمد صلاح (ليفربول)، 5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، 6- لوكا مودريتش (ريال مدريد)، 7- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، 8- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، 9- فيرجيل فان ديك (ليفربول)، 10- ساديو ماني (ليفربول / بايرن ميونخ)، 11- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، 12- ايرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند / مانشستر سيتي)، 13- الكسندر ارنولد (ليفربول)، 14- لويس دياز (ليفربول)، 15- رافائيل لياو (ميلان).

16- كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، 17- هيونج سون مين (توتنهام هوتسبر، 18- داروين نونيز (ليفربول)، 19- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، 20 - رودري (مانشستر سيتي)، 21- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، 22- تياجو الكانتارا (ليفربول)، 23- دافيد ألابا (ريال مدريد)، 24- فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، 25- فيل فودين (مانشستر سيتي)، 26- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، 27- دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، 28- فابينيو (ليفربول)، 29- ثيو هيرنانديز (ميلان)، 30- انطونيو روديجر (ريال مدريد).*وكالات








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