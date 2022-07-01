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فنون ومنوعات
المؤتمر نت - محكمة تعتقل “قط” بناء على طلب صاحبته

محكمة تعتقل “قط” بناء على طلب صاحبته

المؤتمرنت -
محكمة تعتقل “قط” بناء على طلب صاحبته
قررت المحكمة في مدينة كراسنويارسك جنوبي البلاد بإعادة القط الذي يُدعى باتمان الروسي إلى مالكته، والتي فقدت حيوانها الأليف، قامت برفع دعوى ضد الملجأ الذي كان يستضيف القط الهائم.

وذكرت المحكمة عبر قناتها على تلغرام: "تم النظر في الدعوى في الدائرة القضائية 76 في مقاطعة سفيردلوفسك في كراسنويارسك، وطلبت المدعية من المحكمة فرض تدابير مؤقتة على قطها من فصيلة كوريليان بوبتيل، والمسمى بباتمان الروسي، والذي ضاع أثناء تحركها في شارع غوساروفا، وعُثر عليه من قبل امرأة أخرى من كراسنويارسك وأُرسل إلى ملجأ، وعثرت صاحبة القط عليه من خلال نشطاء حقوق الحيوان، وحاولت اصطحابه إلى المنزل، لكن مضيفة ملجأ القطط لم تعطها إياه".

"خوفًا على حياة حيوانها الأليف، والذي، وفقًا للمالكة، يمكن أن يصاب بأمراض معدية في الملجأ، التجأت مالكة الحيوان إلى المحكمة بدعوى المطالبة باستعادة الممتلكات التي تمت حيازتها بشكل غير قانوني (أي سحب قطتها من مالك الملجأ)، ولكن في الوقت الحالي لن يتم النظر في الدعوى، وطلبت من المحكمة فرض تدابير مؤقتة على القط (في الواقع، اعتقال) ونقل هذا القط إليها لحفظه".

وسلمت المحكمة "باتمان الروسي" إلى المالك وفق بند "الحيازة تحت طائلة المسؤولية" إلى أن يتم النظر في الدعوى.*متابعات








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