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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 171 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 171 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 171 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 171 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خمسة خروقات بتحليق للطيران الحربي المعادي والأباتشي في أجواء البقاع والشبكة والشرقية والصوح والفرع بنجران، و52 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في البرح بمحافظة تعز وفي روضة جهم بمحافظة مأرب.

وأكد المصدر رصد ستة خروقات لمرتزقة العدوان، منها ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات ما بين العمود الأول والثاني في جيزان وفي السكينة والبقاع بنجران وخرق باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وخرقين باستحداث تحصينات في تبة الروسي بمنطقة الضباب في محافظة تعز وفي شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل خرق بعملية هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

ولفت إلى أنه تم رصد 88 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 17 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في بني حسن والمزرق وغرب حرض بمحافظة حجة، وفي منطقة رازح بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل العمدة في نجران وفي وادي جارة بجيزان.








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