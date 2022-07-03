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المؤتمر نت - توقعات باستمرار هطول الامطار على عدة محافظات

توقعات باستمرار هطول الامطار على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار هطول الامطار على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات، وأجواء مغبرة نسبياً وحارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة وأجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

كما قد تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج، أبين وشبوة، وأجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ولفت المركز إلى أنه المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-45 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة ومغبرة نسبياً ورطوبة نسبية عالية في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات العظمى حرارة ما بين 34-39 درجة مئوية.

وحسب المركز ستكون الرياح نشطة إلى قوية على مدخل باب المندب، خليج عدن والسواحل الشرقية وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع البحر ويكون الموج أكثر ارتفاعاً وشديد الاضطرب في أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة، داعياً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي :قطاع الأرصاد ـ حدة : 3.5 ملم، عمران : 0.4، وهطلت أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء متفرقة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية .








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