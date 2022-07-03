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أخبار
المؤتمر نت - «واتساب» يعتزم اطلاق ميزة جديدة تفاعلية

«واتساب» يعتزم اطلاق ميزة جديدة تتعلق بـ”خصوصية المستخدمين”

المؤتمرنت -
«واتساب» يعتزم اطلاق ميزة جديدة تتعلق بـ”خصوصية المستخدمين”
يعمل تطبيق "واتسآب" للمراسلة الفورية في الوقت الحالي على طرح ميزة جديدة لخصوصية المستخدمين، والتي تتيح لهم ‏إخفاء تواجدهم "أونلاين"، وذلك تلبية لرغبات الملايين من مستخدميه. ‏

وستتيح ميزة إخفاء حالة "الأونلاين" للمستخدم إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا يرغب في معرفة متى كان "آخر ظهور" له داخل التطبيق، وفقا لصورة ثابتة نشرها موقع "وابيتاإنفو".

وكان "واتسآب" أعلن الشهر الماضي أنه أصبح لجميع مستخدميه القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.

لكن ينوّه "واتسآب" إلى أنه في حالة منع مستخدم أشخاص محددين من التعرف على "آخر ظهور" له، فسيتم التعامل معه بالمثل ومنعه من التعرف على "آخر ظهور" لهم.*وكالات









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