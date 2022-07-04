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المؤتمر نت - أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً بشأن فصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم.. فيما يلي نصه:

قرار رئيس المؤتمر بشأن فصل العضو علي الزنم

المؤتمرنت -
قرار رئيس المؤتمر بشأن فصل العضو علي الزنم
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، اليوم، قراراً تنظيمياً بشأن فصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم.. فيما يلي نصه:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (8) لسنة 2022م
بشأن فصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية
علي محمد صالح الزنم

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام:
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم (6) بتاريخ 22-3-2022م بتشكيل مجلس التأديب.
- وبناءً على مطالبة هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي.
- وبناءً على قرار اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 -3-2022م.

(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُفصل من المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة الدائمة الرئيسية علي محمد صالح الزنم ومن جميع تكوينات المؤتمر الشعبي العام.

ماده (2) : - وذلك لقيامه وثبوت مخالفته بأعمال تخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة عنه.
- اخلاله بواجبات عضوية المؤتمر الشعبي العام.
- الأضرار بوحدة المؤتمر وتعمد الإساءة له ولقيادته.
- ظهوره في لقاءات وحوارات تسيئ للمؤتمر.
- تعمده الاستمرار في الإساءة وتشويه صورة المؤتمر امام المشاهدين.
- سعيه بإنشاء مايسمى (احرار شباب المؤتمر) بهدف اضرار وحدة المؤتمر الشعبي العام
- اصدار البيانات العلنية المناهضة للمؤتمر الشعبي العام وسياسته.

ماده (3): يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 5 / ذي الحجه / 1443هـ
الموافق 4 / يوليو / 2022م

صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام








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