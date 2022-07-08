المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى

بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم

تحية طيبة وبعد

يسرني باسمي ونيابة عن اخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام ان اهنئكم واخوانكم قيادات انصار الله بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ الذي يحل علينا في ظل ظروف ومتغيرات كثيرة وفي ظل استمرار الازمة الانسانية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان الغاشم ،وما يزيد من هذه المعاناة هو تنصل تحالف العدوان في تنفيذ التزاماته المتعلقة بالهدنة التي ترعاها الامم المتحدة .

اننا ورغم كل الماسي والتحديات والصعوبات سنظل معكم ومن خلفنا ابناء شعبنا اليمني العظيم في خندق الدفاع عن الوطن ،ووحدته وسيادته واستقلاله وكرامته .

إنني إذ اهنئكم لأحيي صمود وتضحيات أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي جيشه ولجانه الشعبية ورجال القبائل الشرفاء على التضحيات التي يقدمونها في سبيل الذود عن الوطن والكرامة وحريتنا في وطننا واستقلالية قرارانا الوطني .

سائلاُ من الله العلي القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى إنه على كل شيء قدير.

وتقبلوا خالص التحايا،،،

أخوكم

صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام