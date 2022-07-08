الجمعة, 08-يوليو-2022 الساعة: 03:01 م - آخر تحديث: 02:45 م (45: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول

رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :
الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم
تحية طيبة وبعد
يسرني باسمي ونيابة عن اخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام ان اهنئكم واخوانكم قيادات انصار الله بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ الذي يحل علينا في ظل ظروف ومتغيرات كثيرة وفي ظل استمرار الازمة الانسانية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان الغاشم ،وما يزيد من هذه المعاناة هو تنصل تحالف العدوان في تنفيذ التزاماته المتعلقة بالهدنة التي ترعاها الامم المتحدة .
اننا ورغم كل الماسي والتحديات والصعوبات سنظل معكم ومن خلفنا ابناء شعبنا اليمني العظيم في خندق الدفاع عن الوطن ،ووحدته وسيادته واستقلاله وكرامته .
إنني إذ اهنئكم لأحيي صمود وتضحيات أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي جيشه ولجانه الشعبية ورجال القبائل الشرفاء على التضحيات التي يقدمونها في سبيل الذود عن الوطن والكرامة وحريتنا في وطننا واستقلالية قرارانا الوطني .
سائلاُ من الله العلي القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى إنه على كل شيء قدير.
وتقبلوا خالص التحايا،،،
أخوكم
صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفي صالح الحميدي
أخبار: الأمين العام يعزي العميد ناجي ربيد بوفاة والدته
أخبار: ايام الحج.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسكهم بيوم التروية
أخبار: عواصف رعدية ممطرة على 7 محافظات يمنية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: مؤتمر الجوف يؤيد قرار فصل الزنم ويدعو إلى اليقظة
أخبار: مؤتمريو حجة يؤيدون قرار فصل علي الزنم
أخبار: السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين
أخبار: مؤتمر جامعة صنعاء يؤيد قرار فصل علي الزنم
أخبار: مؤتمر الأمانة يبارك قرار رئيس المؤتمر بحق الزنم
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفنية البنزين "سندس"
أخبار: اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
أخبار: السياسي الأعلى: عدم التزام العدوان ببنود الهدنة لا يشجع على بحث تجديدها
أخبار: مؤتمريو ذمار يباركون القرارات بحق المخالفين وآخرهم الزنم
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدربه سالم الربيزي
رياضة: تتويج إيطاليا بدورة ألعاب البحر المتوسط
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: الصين: مستعدون لبناء نظام عالمي أكثر عدالة
أخبار: توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات يمنية
عربي ودولي: الرئيس التونسي يدعو للتصويت على الدستور
فنون ومنوعات: عضة كلب تحول رجلاً إلى وحش هائج
أخبار: الهيئة البرلمانية تؤيد قرارات رئيس المؤتمر بحق المخالفين وآخرهم الزنم
رياضة: برشلونة يعلن تعاقده مع فرانك كيسي
مجتمع مدني: التوت البري يحسّن الذاكرة ويحمي القلب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022