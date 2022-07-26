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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات، ورياح موسمية شديدة تعمل على اضطراب

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة في 18 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة في 18 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات، ورياح موسمية شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الساعات الـ 24 القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحياناَ على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، وقد تمتد إلى أجزاء من محافظتي مأرب والجوف.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد أحياناَ على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ولفت المركز إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى ، و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة، من انهيارات المنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية، مهيباً بالجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء الخفجي : 17.6 ملم، صنعاء 14 أكتوبر : 15، سيئون : 1.3، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، وكانت خارج محطات الرصد .









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