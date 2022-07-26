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المؤتمر نت - تهدمت بمديرية حفاش محافظة المحويت عدد من منازل المواطنين وتضررت معظمها جراء الأمطار والسيول

تهدم جزئي لمنازل في حفاش بالمحويت جراء الأمطار

المؤتمرنت -
تهدم جزئي لمنازل في حفاش بالمحويت جراء الأمطار
تهدمت بمديرية حفاش محافظة المحويت عدد من منازل المواطنين وتضررت معظمها جراء الأمطار والسيول.

وأوضح مصدر محلي، أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة تسبب في تهدم جزئي لمنازل المواطنين صالح عبدالله العطنة وعبد الصمد محمد قاسم وأحمد إسماعيل القادري ومحمد علي أحمد العطنة، دون أضرار بشرية.

وأشار إلى أن الأمطار تسببت في نفوق مواشي وخسائر مادية، فيما لا تزال بعض المباني آيلة للسقوط مهددة المنازل المجاورة لها.

ودعا المصدر الجهات ذات العلاقة والمنظمات إلى الاضطلاع بواجبها الإنساني والمساهمة في مساعدة سكان المنازل المتضررة.








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