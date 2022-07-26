المؤتمرنت -

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ183 خرقاً في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 183 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 56 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أنه تم رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية شمال غرب مديرية حيس بمحافظة الحديدة.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثلاثة خروقات، باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، وفي غرب الهناجر وشرق مزرعة مستور في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وبين المصدر أنه تم تسجيل أربعة خروقات بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وكذا رصد خرق لتجمعات عسكرية لأفراد من مرتزقة العدوان في مدرسة أم القرى بعزلة البراشة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.



كما أكد المصدر رصد 92 خرقاً بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 24 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض والمزرق بمحافظة حجة، وكذا في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في الصوح بنجران.