المؤتمرنت -

التربية تعلن نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ١٤٤٣ هجرية بنسبة نجاح 86.14 بالمائة.



وهنأ وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي في اجتماع اللجنة العليا للاختبارات بقطاع المناهج والتوجيه بصنعاء، الطلاب والطالبات الناجحين في الاختبارات، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات ٢٦٥ ألفاً و ٣٤٦ طالباً وطالبة، حضر الاختبار ٢٥٥ ألفاً و ٢٥٥ طالباً وطالبة، و تغيب ١٠ آلاف و ٩١ طالباً وطالبة.



وذكر أنه نجح في الاختبار ٢١٩ ألفاً و ٨٦٤ طالباً وطالبة، فيما رسب ٣٥ ألفاً و ٣٩١ طالبا وطالبة.



وأكد امكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الهاتف الثابت بالاتصال على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.



وأعرب عن شكره وتقديره لقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل في إنجاح العام الدراسي وكذلك اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات الأساسية بأمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية .



وفي الاجتماع استعرض وكيل قطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو الجهود التي بذلت لإنجاح الاختبارات وآلية التصحيح الإلكتروني في إطار أتمتة الاختبارات العامة التي حدت من الإشكاليات التي واكبت الاختبارات سابقاً.



مرفق صورة كشف بأسماء الأوائل

