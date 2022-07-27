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المؤتمر نت - توقعات بأمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد، على عدة محافظات، ورياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد والبَرَد أحياناَ على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحياناَ على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، وقد تمتد إلى أجزاء من محافظتي مأرب والجوف.

وحسب المركز قد تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الغربية والجنوبية وأجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ولفت إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

وكذلك حذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأهاب بالجهات ذات العلاقة بأخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب : 38.8 ملم، ذمار : 23.6، إب ـ السدة : 14.8، صنعاء ـ حدة : 10.9، سيئون : 5.3 ، عتق : 3.1 ، المحويت : 1.2 ملم .

كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة صنعاء ومناطق متفرقة من البلاد معظمها خارج نطاق محطات الرصد.








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