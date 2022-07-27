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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حميد صالح راجح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 15 بأمانة العاصمة وإخوانه في وفاة والدهم الحاج صالح هادي راجح

رئيس المؤتمر يعزي القيادي حميد راجح بوفاة والده

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي القيادي حميد راجح بوفاة والده
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حميد صالح راجح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 15 بأمانة العاصمة وإخوانه في وفاة والدهم الحاج صالح هادي راجح، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه ودوره في حل قضايا الناس والإصلاح بينهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل راجح في هذا المصاب الجلل.

وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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