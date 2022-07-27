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أمين عام المؤتمر يعزي الزميل بليغ الحطابي بوفاة والده

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى بليغ احمد صالح الحطابي عضو هيئة تحرير صحيفة الميثاق وإخوانه وباقي أفراد الأسرة، في وفاة والدهم الحاج احمد صالح الحطابي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية الوحدوية ودوره كشخصية بارزة في الوسط الاجتماعي.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..