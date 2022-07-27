المؤتمرنت -

وصول ومغادرة 553 مسافراً عبر مطار صنعاء الدولي

غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية متوجهة إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 276 راكباً.



وأشاد عدد من المسافرين باهتمام وحرص المجلس السياسي الأعلى بمطار صنعاء واشتراطه تمديد الهدنة الإنسانية بفتح المطار وميناء الحديدة بشكل دائم.



وأكدوا أن مطار صنعاء الدولي، مدني يقدم خدمات إنسانية بكل مهنية وفنية حرفية في مجال الطيران المدني.



وأشاروا إلى ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي بصورة دائمة، كونه اثبت جهوزيته التشغيلية الفنية والمهنية من خلال استقباله رحلات تجارية ومدنية وكذا الرحلات الأممية والمنظمات التابعة له التي تصل وتغادر مطار صنعاء بصورة يومية.



وكان مطار صنعاء الدولي، استقبل عصر اليوم رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 277 راكباً.



وتلقت الطائرة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية بكفاءة ومهنية عالية، وفقاً لما هو معمول في المطارات العالمية.