المؤتمرنت -

انتهاكات قوى العدوان مستمرة.. 189 خرقاً بـ8 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 189 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 49 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثلاثة خروقات، باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، وفي شمال مديرية حيس وغرب مزرعة مستور في الجبلية بمحافظة الحديدة.



وبين المصدر أنه تم تسجيل خرقين بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بالحديدة.



كما أكد المصدر رصد 109 خروقات بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 25 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز وكذا في الصخرة بعسير وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق في جيزان.