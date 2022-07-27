الأربعاء, 27-يوليو-2022 الساعة: 10:29 م - آخر تحديث: 10:20 م (20: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
"‬الهوية‮" ‬عبث‮ ‬مستمر‮ ‬بلا‮ ‬رادع‮.. ودعوة‮ ‬لأنصار‮ ‬الله
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لو كانت "الهوية" تابعة للمؤتمر.. كيف سيكون موقف أنصار الله؟!
راسل‮ ‬القرشي‮
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 189 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

انتهاكات قوى العدوان مستمرة.. 189 خرقاً بـ8 محافظات

المؤتمرنت -
انتهاكات قوى العدوان مستمرة.. 189 خرقاً بـ8 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 189 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 49 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثلاثة خروقات، باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، وفي شمال مديرية حيس وغرب مزرعة مستور في الجبلية بمحافظة الحديدة.

وبين المصدر أنه تم تسجيل خرقين بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بالحديدة.

كما أكد المصدر رصد 109 خروقات بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 25 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز وكذا في الصخرة بعسير وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق في جيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: مانشستر يونايتد يضم مارتينيز من أياكس
علوم وتقنية: فوائد مذهلة للجرجير على القلب!
عربي ودولي: الصين تطلق 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيادي حميد راجح بوفاة والده
اقتصاد: الدولار يتجه نحو مزيد من الانخفاض
أخبار: وفاة وإصابة 20 شخصاً بإنهيارات وسيول الأمطار
أخبار: لغم من مخلفات العدوان يقتل طفلاً ويصيب 4 بصعدة
أخبار: منظمة: نزوح 7 آلاف أسرة يمنية خلال 7 أشهر
أخبار: توقعات بأمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات
أخبار: السبت إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية
أخبار: التربية تعلن نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية
أخبار: وفاة 5 وإصابة آخرين بانزلاق سيارة من منحدر جبلي
أخبار: المؤتمر يدين التقطع لحجاج مسافرين ونهب ممتلكاتهم
أخبار: اليمن يحيي آماله ويكتسح الإمارات بثلاثية في كأس العرب
رياضة: باريس يعلن تعاقده مع نوردي موكييلي
أخبار: قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ183 خرقاً في 24 ساعة
فنون ومنوعات: ما يحصل بعد التوقف عن تناول الحلويات؟
مجتمع مدني: فيتامين B6 يقلل من التوتر والقلق
علوم وتقنية: الموز الأخضر يساعد في الوقاية من السرطان
أخبار: وفاة طفل غرقاً في سيول الأمطار بمأرب
عربي ودولي: موسكو تحذر كييف من مواصلة الاستفزازات
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها
أخبار: تهدم جزئي لمنازل في حفاش بالمحويت جراء الأمطار
محافظات: ضبط 8 آبار مياه مخالفة بأمانة العاصمة
أخبار: العدوان ينهب 14 مليار دولار من عائدات النفط الخام
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022