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المؤتمر نت - ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية معين بأمانة العاصمة، مالكي 6 آبار مياه لعدم التزامها بالسعر الرسمي، وتم إغلاق أثنين منها

ضبط مالكي 6 آبار مياه مخالفة في العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
ضبط مالكي 6 آبار مياه مخالفة في العاصمة صنعاء
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية معين بأمانة العاصمة، مالكي 6 آبار مياه لعدم التزامها بالسعر الرسمي، وتم إغلاق أثنين منها.

وأكد مدير المديرية عبدالملك الرضي، استمرار الرقابة على كافة آبار ومشاريع المياه في مناطق وأحياء المديرية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار .. موضحاً أن ضبط تلك المخالفات تم خلال حملة ميدانية نفذها مكتب الصناعة بالتعاون مع المجلس المحلي خلال هذا الأسبوع.

فيما أفاد مدير مكتب الصناعة بالمديرية معين السفياني، بأنه تم ضبط مالكي الآبار المخالفة في مناطق الزراعة وعصر والستين، واتخذت الإجراءات بحق المخالفين، وتم إغلاق اثنين من الآبار وأحالت مخالفتين إلى النيابة العامة.

ودعا جميع مالكي الآبار ومشاريع المياه إلى التعاون والالتزام بالبيع بالأسعار المحددة لوحدات المياه ومراعاة أوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم.








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