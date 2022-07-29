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علامة في قدميك تشير لنقص فيتامين B12

يدعم فيتامين B12 العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، ويعتبر نقصه مدمراً للصحة.



ويؤدي فيتامين B12 العديد من الأدوار المهمة في الجسم، مثل إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي الطبيعية. كما أن تأثيره غير مرئي للعين ولكن النقص ليس كذلك. ويمكن أن يوجه انخفاض B12 ضربة للجسم.



وتشمل الأعراض الأكثر حدة: العصبية. وتؤثر على الدماغ وكذلك الأعصاب الموجودة في جميع أنحاء جسم الإنسان، بحسب "إكسبريس".



ووفقا لجامعة ولاية أوريغون، فإن الأعراض العصبية لنقص فيتامين B12 تشمل التنميل والوخز في اليدين والقدمين بشكل أكثر شيوعا.



ويشمل البعض الآخر:



- صعوبة المشي.



- فقدان الذاكرة.



- الارتباك



- الخرف مع أو بدون تغيرات المزاج.



وتحذر جامعة ولاية أوريغون من أنه "على الرغم من أن تطور المضاعفات العصبية يكون تدريجيا بشكل عام، إلا أن هذه الأعراض قد لا تنعكس مع علاج نقص الفيتامين، خاصة إذا كانت موجودة لفترة طويلة".



وتشمل العلامات العامة لنقص فيتامين B12 ما يلي:



- مسحة صفراء شاحبة على بشرتك.



- التهاب اللسان واحمراره.



- قرحة الفم.



- رؤية مشوشة.



وتنصح NHS بزيارة طبيب عام إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين B12.