المؤتمرنت -

مؤسسة المياه تعالج 669 انسداداً جراء السيول بصنعاء

نفذت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، أعمال طارئة لمعالجة وفتح الانسدادات في شبكات الصرف الصحي وشفط مياه الأمطار واستبدال أغطية المناهل.



وباشرت الفرق الفنية، أعمال النزول اليومي منذ وصول بلاغات لغرفة العمليات مطلع شهر يوليو، لصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الصرف الصحي جراء سيول الأمطار ومعالجة الهبوطات في أكثر من 17 موقعاً بمديريات الأمانة.



وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الشامي، أن الفرق الفنية أجرت أعمال صيانة وفتح أكثر من 669 انسداداً بشبكة الصرف الصحي في عدد من الشوارع بفعل الأتربة ومخلفات مياه الأمطار، بمشاركة معدات المؤسسة ضمن التدخلات الطارئة لمعالجة أضرار السيول.



وأشار إلى أن الأعمال المنفذة خلال الفترة 7 حتى 26 يوليو، استغرقت 138 ساعة عمل، وشملت أيضاً معالجة وإصلاح 30 هبوطاً واستبدال وتركيب 28 غطاء منهل تفتيش، وكذا أعمال شفط مياه الأمطار لإنقاذ المنازل والأنفاق، بتكلفة أكثر من أربعة ملايين ريال.



ولفت الشامي، إلى الانسدادات والأضرار التي تتعرض لها خطوط شبكة الصرف الصحي، نتيجة ما تجرفه مياه الأمطار والسيول من أتربة وحصى ومخلفات صلبة، وفتح بعض المواطنين لأغطية مناهل التفتيش بغرض تصريف المياه، ما يعيق أداء شبكة الصرف الصحي وطفح المجاري للشوارع ويتسبب في مخاطر صحية وبيئية كبيرة.



وأكد استمرار الأعمال والإصلاحات الطارئة للحد من الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار والسيول والحفاظ على شبكة الصرف الصحي .. منوهاً بجهود عمّال ومهندسي المؤسسة في الميدان ومعالجة الأضرار الناتجة عن السيول.



وأهاب مدير مؤسسة المياه بالأمانة، بالمواطنين عدم فتح أغطية مناهل وغرف تفتيش الصرف الصحي أثناء هطول الأمطار، لضمان عدم انسدادها وانهيارها ورجوع المجاري إلى المنازل والشوارع والأحياء.