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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله ناصر الأسدي، الذي اختاره المولى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ناصر الأسدي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ناصر الأسدي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله ناصر الأسدي، الذي اختاره المولى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ يحيى ناصر الأسدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب رئيس فرع المؤتمر بمديرية المحابشة محافظة حجة، والشيخ أحمد عبدالله ناصر الأسدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه وكافة آل الأسدي، بمناقب الفقيد ومواقفة الوطنية والوحدوية ودورة الاجتماعي المتميز.

معبراً عن خاصل العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يعصم قلوب أبناءه واسرته وكل محبيه واصدقائه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون








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