الجمعة, 29-يوليو-2022 الساعة: 11:15 م - آخر تحديث: 10:35 م (35: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
"‬الهوية‮" ‬عبث‮ ‬مستمر‮ ‬بلا‮ ‬رادع‮.. ودعوة‮ ‬لأنصار‮ ‬الله
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لو كانت "الهوية" تابعة للمؤتمر.. كيف سيكون موقف أنصار الله؟!
راسل‮ ‬القرشي‮
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 155 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات

المؤتمرنت -
155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 155 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 29 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد 99 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة، وفي حجر بتار بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق وشمال وغرب حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في العمود بوادي جارة في جيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بريطاني يحذر أوكرانيا من "سيناريو قاتم"
فنون ومنوعات: حالة نادرة.. جنين في بطن مولودة
عربي ودولي: الرئيس السوري: "الهوية العربية" في خطر
رياضة: تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 6 أشهر
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1٪
مجتمع مدني: علامة في قدميك تشير لنقص فيتامين B12
عربي ودولي: الرئيس الصيني يحذر بايدن من "اللعب بالنار"
قضايا وآراء: لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محافظات: إزالة هنجرين في مديرية الثورة بصنعاء
أخبار: قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ154 خرقاً في 24 ساعة
رياضة: اليمن إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب
علوم وتقنية: إحذروا.. أطعمة “خطيرة” تسبّب الخرف!
رياضة: بايرن يحسم صفقة مغربية من برشلونة
أخبار: فيتامين "د" لا يحمي من الإصابة بالكسور
عربي ودولي: الأسطول الروسي يسيطر على بحر آزوف
فنون ومنوعات: رأس ثعبان داخل وجبة على متن طائرة
أخبار: السفير الألماني يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدة
أخبار: ضبط مالكي 6 آبار مياه مخالفة في العاصمة صنعاء
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع
أخبار: الدرة: تنفيذ بنود الهدنة لا يرقى إلى المستوى المطلوب
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: الأرصاد يحذر من الانهيارات للمنازل والحصون الطينية
أخبار: التربية تنفي أخبار رفع الرسوم الدراسية
أخبار: شركة النفط: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرحمن هائل سعيد أنعم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022