المؤتمرنت -

الأرصاد: أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة في البلاد، ورياحاً شديدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر، خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار صيفية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية لكل من أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وأمطار متفرقة على الساحل الشرقي وأجزاء من صحارى المهرة، حضرموت، شبوة ،الجوف، مأرب وصعدة.



ومن المتوقع أن يكون الطقس حاراً نهاراً في صحاري وهضاب المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-43 درجة مئوية، وحاراً رطباً في أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 - 37 درجة مئوية.



وحسب المركز ستكون الرياح شديدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب.



وحذر المركز المواطنين من التواجد أو المجازفة في قطع الأودية وممرات السيول ومن الانزلاقات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية وكذلك من انهيارات المنازل والحصون الطينية.



ونبه المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية وأرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية من الأجواء الحارة نهاراً، وفي أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وباب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.