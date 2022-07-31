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المؤتمر نت - تخفيضات وعروض باقات جديدة بأحجام متعددة وأسعار مناسبة لخدمات الانترنت الثابت عريض النطاق (ADSL-FTTH) تشمل تخفيض في سعر الجيجا وزيادة في الأرصدة،

الاتصالات تعلن عن عروض وتخفيضات جديدة

المؤتمرنت -
الاتصالات تعلن عن عروض وتخفيضات جديدة
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن عروض وتخفيضات في خدمات النطاق العريض للإنترنت بمناسبة العام الهجري 1444هـ.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسفر النمير أن العروض والتخفيضات تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وانطلاقاً من استراتيجية المؤسسة القائمة على التوجه نحو الاهتمام بالعملاء.

وأكد حرص المؤسسة العامة للاتصالات على توفير احتياجات ومتطلبات عملائها بمختلف شرائح وفئات المجتمع في قطاعي الأعمال والأفراد.

وأشار إلى أن المؤسسة تقدم تخفيضات وعروض باقات جديدة بأحجام متعددة وأسعار مناسبة لخدمات الانترنت الثابت عريض النطاق (ADSL-FTTH) تشمل تخفيض في سعر الجيجا وزيادة في الأرصدة، وإنزال عرض مصاحب يشمل إعفاء الأفراد من رسوم إدخال خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH) ومنحهم تخفيضات في أسعار المودمات للمشتركين الجدد.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد وزير الاتصالات أن المؤسسة لن تدخر جهداً في تقديم وتوفير احتياجات ومتطلبات عملائها في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء وبحسب الإمكانيات المتاحة بالرغم مما تواجه من معوقات بسبب الحصار والحظر المفروض على استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتحديث وتطوير خدماتها.








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