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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 211 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 211 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 211 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 211 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 35 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد أربعة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البرح بمحافظة تعز وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى تسجيل خرق باستحداث تحصينات قتالية في المزرق بمحافظة حجة.

وأكد المصدر رصد 149 خرقاً بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 22 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والوادي بمحافظة مأرب، وشن المرتزقة قصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة، وكذا في الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في الجبلية بمديرية التحيتا وشمال شرق وشمال حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وأيضاً في مواقع الجيش واللجان الشعبية في جيزان.








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