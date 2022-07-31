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أخبار
المؤتمر نت - حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية،

قياس كمية الأمطار في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
قياس كمية الأمطار في 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، ورياح موسمية شديدة في المناطق الساحلية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد والبَرَد أحياناَ على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتكون أكثر غزارة على محافظات إب، ذمار وريمة .

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعدية والبَرَدِ أحياناَ على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، وتمتد إلى أجزاء من محافظتي مأرب والجوف.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية وأجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

وحسب المركز ستكون الرياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهاب المركز بالجهات ذات العلاقة أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار : 22.0 ملم، صنعاء.حدة : 19.5، المحويت : 9.8 ، تعز : 8.9 ، حجة : 5.8 ، إب ـ السدة: 5.5، إب : 2.2 وسجلت المحطات المطرية بأمانة العاصمة كميات تراوحت ما بين 1.0 إلى 9.0 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من البلاد، خارج نطاق محطات الرصد










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