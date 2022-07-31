المؤتمرنت -

قوى العدوان تجدد خرق الهدنة وتقصف 7 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 160 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 36 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ستة خروقات، باستحداث تحصينات شمال وشمال شرق مديرية حيس وأمام البكس في منطقة الجبلية بمديرية التحتيا في محافظة الحديدة وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز.



وأكد المصدر رصد 96 خرقاً بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



ولفت المصدر أنه تم تسجيل 22 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الأحطوب بمحافظة تعز، وفي حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وقصف المرتزقة مواقع الجيش واللجان في قطابر والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، نتج عن ذلك إصابة المواطن نادر محمد علي محمود المخلافي.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في مديرية حيس والجبلية بمحافظة الحديدة وفي الصخرة بعسير وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق والكنب والكنب القديم في جيزان.