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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. رفع 48 ألف طن مخلفات وإبادة 7 آلاف كلب

صنعاء.. رفع 48 ألف طن مخلفات وإبادة 7 آلاف كلب ضال

المؤتمرنت -
صنعاء.. رفع 48 ألف طن مخلفات وإبادة 7 آلاف كلب ضال
حقق صندوق النظافة والتحسين في محافظة صنعاء مؤشرات أداء مثمرة في رفع المخلفات، وتنفيذ حملات النظافة، ومكافحة الكلاب الضالة والمسعورة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأثمرت جهود عمّال النظافة وخطة الأداء الميداني للصندوق في رفع نحو 48 ألف طن مخلفات من خلال الأعمال اليومية، التي استهدفت شوارع مركز المحافظة والمديريات التي تقع في نطاق الخدمات المستهدفة للصندوق.

وأوضح تقرير صادر عن الصندوق ، أنه تم نقل 19 ألفا و179 زفة مخلفات من مديريات مركز المحافظة وسنحان وهمدان وبني حشيش وبني مطر وأرحب ومناخة والحيمة الخارجية وجحانة، إلى المقالب الخاصة بالمخلفات.

وحسب التقرير، فإن إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال حملة النظافة الشاملة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة رسمية ومجتمعية استعدادا لشهر رمضان الماضي، 445 طن مخلفات، بواقع 398 زفة.

وأشار إلى أن الجهود تكللت برفع ألفين و30 طن مخلفات ضمن حملة النظافة التي نفذها الصندوق خلال عيد الفطر الماضي، والتي شملت مركز المحافظة والمديريات بواقع ألف و82 زفة بمشاركة أكثر من 60 معدة وآلية نقل.

كما تم رفع ألفين و670 طن مخلفات من شوارع وأحياء مركز المحافظة والمديريات، وترحيلها إلى المقلب المخصص، ضمن حملة النظافة التي تم تنفيذها خلال عيد الأضحى، بواقع ألف و455 زفة من خلال 58 معدة وشاحنة، وفقا للتقرير.

وأفاد تقرير صندوق النظافة بأنه تم، منذ مطلع يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، ابادة سبعة آلاف و218 من الكلاب الضالة والمسعورة في إطار عدد من الحملات الدورية.

وبيّن أن ألفا و524 كلبا مسعورا تم إبادتها من المنطقة الأولى في مركز المحافظة، وإبادة ثلاثة آلاف و737 كلبا في المنطقة الثانية بمديرية سنحان، وألف و174 في مديرية همدان، و428 في مديرية بني حشيش، و213 في الحيمة الخارجية، و124 في مديرية جحانة.

وبخصوص الجانب التوعوي المساند لحملات النظافة، نوّه التقرير إلى أن إدارة التوعية البيئة في الصندوق نفذت أكثر من ألفين و500 نشاط إعلامي وتوعوي لتثقيف المواطنين والمجتمع وملاك المنشآت والمحال التجارية بأهمية وضع المخلفات في أماكنها المخصصة، ومواعيد إخراجها.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، المهندس محمد الكحلاني، أن الصندوق بدأ، منذ شهر يونيو الماضي، في تنفيذ حملات نظافة واسعة في مديريات طوق صنعاء، شهريا ترجمة لتوجيهات قيادة المحافظة، وتنفيذ مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي، تعزيزا لجهود منع تراكم النفايات والحفاظ على البيئة.

وثمن دور قيادة المحافظة وتعاونها في تذليل الصعوبات، ورفد الصندوق بالمعدات والآليات، وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته الفنية، لتعزيز دوره الخدمي للحد من تراكم المخلفات، والحفاظ على المظهر الجمالي والمنظر الحضاري للمدن.

وأشاد الكحلاني بجهود عمال النظافة والفِرق العاملة في الميدان للإشراف على حملات النظافة، ورفع مخلفات السيول من الجزر الوسطية.. مؤكدا أهمية تضافر جهود أبناء المجتمع للحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي المخلفات عشوائيا.* سبأنت








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