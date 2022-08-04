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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 179 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

رصد 179 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
رصد 179 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 179 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 30 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في مقبنة بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بارتكاب مرتزقة العدوان لخرقين باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وفي شمال شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 102 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 44 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي العمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.








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