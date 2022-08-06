المؤتمرنت -

إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة

أُصيب طفلان بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مديرية التحيتا محافظة الحديدة.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان اليوم، أن الانفجار تسبب في إصابة الطفلين بجروح خطيرة في أنحاء جسميهما.



وأشار البيان إلى أن المركز سجّل خلال سريان الهدنة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل يومي .. مبيناً أن ما يسمى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف، منع الأمم المتحدة من توفير الأجهزة لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن.