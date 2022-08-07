المؤتمرنت -

إنهيار منازل.. امطار ليلية غزيرة على صنعاء وضواحيها

تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها هطول امطار رعدية متفرقة ليل السبت وصباح اليوم الأحد 7 اغسطس الجاري ، وسط تحذيرات للدفاع المدني لسائقي السيارات والمركبات العامة للإبتعاد عن ممرات السيول والانفاق في الشواع العامة.



ودونما وقوع خسائر بشرية انهار مساء السبت منزل المواطن طارق الجرموزي في مديرية الثورة جراء هطول الامطار الغزيرة على المنطقة، وحسب مصادر محلية فقد تهدم منزلين إثنين في مديرية صنعاء القديمة، فيما تهدم منزل في مديرية الصافية بسبب الامطار الغزيرة .











وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظات لحج وتعز جنوباً وستكون أكثر غزارة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والوسطى وسهل تهامة.



كما توقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات البيضاء، أبين، مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت والمهرة، كما تشمل الأمطار السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.



كما حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.



وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

