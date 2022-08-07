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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 شهيدا

اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 31 شهيدًا من بينهم 6 أطفال و4 نساء، بجانب 265 مصابًا بجروح مختلفة.



وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال 7 جثامين بينهم فتى وامرأتان من منزل تعرّض لقصف من قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع، مساء السبت.



وكشفت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صباح الأحد، عن استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت، بمدينة رفح في قطاع غزة.

(الجزيرة)

