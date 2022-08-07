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المؤتمر نت - تهدمت اليوم في العاصمة صنعاء 4 منازل جراء هطول الأمطار الغزيرة

تهدم 4 منازل جراء الأمطار الغزيرة بصنعاء

المؤتمرنت -
تهدم 4 منازل جراء الأمطار الغزيرة بصنعاء
تهدمت اليوم في العاصمة صنعاء 4 منازل جراء هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة التي من الله سبحانه وتعالى بها على مختلف أرجاء اليمن.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أن منزلين في مدينة صنعاء القديمة تهدما كلياً وجزئياً، احدهما منزل المواطن محمد احمد محمد السدمي في حارة ياسر - صنعاء القديمة، (انهيار سقف المنزل بالكامل مع بيت الدرج) المكون من ثلاثة طوابق، والمنزل الآخر تابع للمواطن محمد سعد محمد ادريس حارة المصباغة - صنعاء القديمة (انهيار جزئي).

وأشارت إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة تسبب في تهدم جزئي لمنزل المواطن محمد الحنبصي المكون من ثلاثة طوابق والمتبقي آيل للسقوط في اي لحظة في حارة الصعدي مديرية الصافية وبداخله عدد من السكان المستأجرين.

وذكرت أن الأمطار تسببت أيضاً في انهيار أحد المنازل في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، دون تسجل أي خسائر بشرية.

وتفقد مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة، عبدالله النعمي، ومدير مديرية الثورة، عقيل السقاف، أحوال الأسر المتضررة من انهيار منزل طارق الجرموزي، في حي تونس، الذي كانت تقطنه أربع أسر.

وأكد النعمي حرص المجلس على توفير المساعدات الطارئة للمتضررين، وتخفيف معاناتهم.. داعياً المنظمات إلى سرعة تقديم المساعدات الإيوائية والإغاثية والنقدية العاجلة للأسر المتضررة من السيول.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تقديم مساعدات مالية للمتضررين من انهيار المنزل بدعم من مكتب هيئة الزكاة بالأمانة، وتم إيواؤها في أحد الفنادق، مؤكداً رفع مذكرة لفرع المجلس باعتماد مبالغ شهرية لتلك الأسر المتضررة حتى يتم إصلاح منزلهم.

فيما دعت مصلحة الدفاع المدني أمانة العاصمة والجهات المعنية إلى سرعة وضع الحلول والمعالجات العاجلة وإخلاء السكان من تلك المنازل حفاظاً على حياتهم من خطر الكارثة المحتمل وقوعها في اي لحظة.








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