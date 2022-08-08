المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم في الحديدة

استشهد طفل وأصيب اثنان آخران اليوم، بانفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان في محافظة الحديدة.



وأكد مصدر أمني استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في منطقة المجعر بمديرية التحيتا.



وكشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في وقت سابق، أنه سجّل خلال سريان الهدنة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل يومي .. مبيناً أن ما يسمى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف، منع الأمم المتحدة من توفير الأجهزة لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن.