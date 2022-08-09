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المؤتمر نت - أكد أخصائي أمراض المناعة والحساسية الدكتور فلاديمير بوليبوك، أن مستوى المناعة في الخريف مرتبط بكيفية قضاء الشخص فترة الصيف

هذه الفئة تتمتع بأعلى مستوى مناعة في الخريف

المؤتمرنت -
هذه الفئة تتمتع بأعلى مستوى مناعة في الخريف
أكد أخصائي أمراض المناعة والحساسية الدكتور فلاديمير بوليبوك، أن مستوى المناعة في الخريف مرتبط بكيفية قضاء الشخص فترة الصيف.

وأوضح الأخصائي الروسي في حديث لراديو "سبوتنيك"، من سيكون له مستوى مناعة مرتفع في فصل الخريف، الذي يعتبر أخطر مواسم السنة من حيث المناعة، حيث تنتشر الأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض. لذلك يجب أن تكون منظومة مناعة الجسم بالمستوى المطلوب لمقاومتها.

وقال، "ترتبط حالة منظومة مناعة الشخص البالغ في بداية الخريف بمستوى راحته في الصيف. أي يجب أن يرتاح الإنسان في الصيف قدر المستطاع. لأنه يجب أن يرتاح ويحصل على فترة كافية للاسترخاء في الصيف، إذ ليس اعتباطا ما يقال بأن الإجهاد سبب جميع الأمراض. لأن ارتفاع مستوى هرمونات الإجهاد في الجسم، يضعف المناعة ويؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة. ولكن عندما نرتاح من الإجهاد البدني، ينخفض مستوى هذه الهرمونات، وبالتالي تتحسن منظومة المناعة".

وأضاف، اعلى مستوى مناعة سيكون لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بأمراض معدية في الصيف.

وتابع، "المسألة الثانية هي هل أصيب الشخص بمرض ما في الصيف أم لا. المقصود ليس أمراض البرد فقط، بل وأيضا أمراض الجهاز الهضمي المعدية، التي تنتشر في الصيف عادة، بالإضافة إلى ذلك تكثر حالات التسمم الغذائي والكحولي. فإذا لم يصب الشخص بأي من هذه الأمراض يكون لديه مستوى مناعي جيد، لأنه لم يهدر قوته في مكافحتها".








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