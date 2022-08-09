المؤتمرنت -

185 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 7 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 185 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 30 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في بتار ومنطقة الفاخر بمحافظة الضالع.



وبين المصدر أن خروقات مرتزقة العدوان شملت 5 باستحداث تحصينات في منطقة الحمادي وتبة القمامة في جيزان وفي غرب مزرعة مستور وغرب مزرعة هشام بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي حول جبل العزفة في حيس بمحافظة الحديدة.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات، منها خرقين بعملية تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة وخرق بتعزيزات عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان باتجاه جبهة الأحطوب بمحافظة تعز.



وأكد المصدر رصد 122 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وأفاد المصدر بتسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة وفي شمال شرق حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة وفي جبل تويلق بجيزان.