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المؤتمر نت - تهدمت 5 منازل وتضرر أكثر من 40 منزلاً في مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ ليلة أمس واليوم

انهيار وتضرر 45 منزلاً بصنعاء القديمة جراء الأمطار

المؤتمرنت -
انهيار وتضرر 45 منزلاً بصنعاء القديمة جراء الأمطار
تهدمت 5 منازل وتضرر أكثر من 40 منزلاً في مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ ليلة أمس واليوم.

وأوضح مدير مديرية صنعاء القديمة مهدي عرهب، أن 5 منازل انهارت بشكل كلي، و18 منزلاً سقطت أسقف بعض الغرف فيها، فيما 22 منزلاً تعاني من تسرب المياه إليها.

وأشار إلى أنه تم توزيع طرابيل لعدد من المنازل التي تتسرب المياه فيها، مقدمة من الهلال الأحمر اليمني عبر لجنة الطوارئ بالأمانة.

وأفاد بأن 380 منزلاً تضررت، البعض منها مهددة بالانهيار في صنعاء القديمة، نتيجة هطول الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت عرهب إلى أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية للقيام بمسؤوليتها، باعتبارها المعنية بأعمال الترميم والصيانة للمنازل بصنعاء القديمة.

وأكد حرص قيادة المديرية على متابعة الهيئة ووزارة الثقافة وأمانة العاصمة للتدخل العاجل بصرف مواد الإيواء والطرابيل والقيام بالصيانة والترميم للمنازل المتضررة.








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