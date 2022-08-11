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تعرف على مخاطر الموز لعمل عضلة القلب

تعتقد خبيرة التغذية، كريستينا بلوتنيكوفا، أن الموز يمكن أن يسبب اضطرابًا في عضلة القلب، كما أنه يؤذي الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية.



وفقًا لبلوتنيكوفا، لا ينصح بتناوله علي معدة فارغة وأشارت إلى أنه يؤثر على توازن البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم ويمكن أن يسبب اضطراب عضلة القلب



كما أوضحت أن الموز يزيد لزوجة الدم، لذلك يُمنع الناس من تناول الطعام بعد النوبات القلبية والمصابين بالتهاب الوريد الخثاري، حسب موقع "أورا"



وقالت: "نظرًا لارتفاع نسبة السكر، يجب على مرضى السكر تناوله بحذر. كما يجب إعطاؤه للأطفال بحذر بسبب الخطر الضئيل ولكن الموجود لتطوير تفاعلات الحساسية"



بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الموز للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.