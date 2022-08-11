المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خروقاتها وتقصف 8 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 156 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 24 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 3 خروقات باستحداث تحصينات غرب الدينين بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي جبل العزفة في حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.



وذكر المصدر أنه تم رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بالحديدة.



وأكد المصدر رصد 110 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وبين المصدر أنه تم تسجيل 18 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ والبقع بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز، وكذا في العمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.