المؤتمرنت -

أمطار رعدية مصحوبة بحبات بَرَد على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد، على مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظات لحج وتعز جنوباً وستكون أكثر غزارة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والوسطى وسهل تهامة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت والمهرة، كما قد تشمل السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز ستكون الرياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 – 30عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة، ومن الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بأنواعها في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .



وأهاب بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في إب : 32 ملم، تعز : 23، سيئون : 17.9، عمران : 14، السدة : 11.3، المحويت : 10، ذمار : 5.5 ، مطار صنعاء: 2.0، الكدن: 01.0



وسجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة صنعاء كميات تراوحت بين 1 ـ 8 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية .