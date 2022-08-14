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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 123 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

123 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 8 محافظات

المؤتمرنت -
123 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 8 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 123 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 34 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، وخرق باستحداث تحصينات في الشريف بمنطقة الجبلية بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 63 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بأنه تم رصد 22 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة وفي الملاحيظ والمدافن وشداء بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي الصلو بمحافظة تعز .. مبيناً أن القصف المدفعي للمرتزقة طال مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكمب القديم وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان وفي الصخرة بعسير.








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