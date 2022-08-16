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المؤتمر نت - أدانت هيئة تنظيم شؤون النقل البري قصف طيران العدوان الإماراتي إحدى حافلات النقل الجماعي في الخط الدولي بين محافظتي حضرموت وشبوة

النقل تدين قصف العدوان الإمارتي حافلة للنقل الجماعي

المؤتمرنت -
النقل تدين قصف العدوان الإمارتي حافلة للنقل الجماعي
أدانت هيئة تنظيم شؤون النقل البري قصف طيران العدوان الإماراتي إحدى حافلات النقل الجماعي في الخط الدولي بين محافظتي حضرموت وشبوة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن حافلة نقل جماعي تعرضت لقصف من قبل الطيران الإماراتي مساء الإثنين أثناء مرور مجموعة من الحافلات في الخط الدولي بين حضرموت وشبوة.

وأكد البيان أن الغارة أدت إلى وفاة سائق الحافلة (يمني الجنسية) فيما أصيب مساعده (مصري الجنسية) وطفلة بجروح بليغة.

وأشار إلى أن العدوان يتعمد وبشكل مباشر قتل المدنيين الأبرياء بدم بارد في مختلف المحافظات دون استثناء، منوهاً إلى أن الاعتداء على المدنيين خرق واضح للهدنة الإنسانية.

ودعا البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة راعية الهدنه الإنسانية في اليمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يتعرض له المدنيون الأبرياء من إرهاب ومجازر وقتل في ظل هدنة يُفترض أنها وجدت من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وشددت الهيئة على أن ماتعرض له المواطنون لن يمر مرور الكرام إذا لم تتحرك الأمم المتحدة إزاء هذه الجريمة.








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