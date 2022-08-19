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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح يومياً

للتفاح فوائد كثيرة على صحة الإنسان، وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية.



وكشف الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول التفاح يؤثر إيجابيا في الجسم، حيث يساعد الدماغ على العمل ويلعب دورا في الوقاية من السرطان، وله تأثير إيجابي شامل في الجسم.



وأشار الخبير إلى أن للتفاح فوائد كثيرة، فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تقاوم الآثار السلبية للشيخوخة.



وكشف أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر الضروريات لعمل الدماغ. فمثلا تحتاج الخلايا العصبية إلى عملية طويلة للحصول على الغلوكوز، ولكن التفاح يحتوي على الفركتوز الذي يصل إلى الخلايا العصبية سريعا وخلال فترة زمنية قصيرة.



كما أن المركبات الغذائية النباتية الموجودة في التفاح وفواكه أخرى تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما ينشط عمله ويحسن الذاكرة. ونظرا لاحتوائه على مجموعة فيتامين B، فإنه يحسن المزاج أيضا، وفقا لروسيا اليوم.



وبما أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الضرورية لعمل الأمعاء، فإنه يخفض من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وأضاف "يكبح التفاح إصابة الأعضاء الأخرى بالسرطان أيضا، وخاصة سرطان الثدي".



وأوضح أن التفاح يحتوي على فيتامين С، وهو مضاد للأكسدة ويلعب دورا في الوقاية من الأمراض السرطانية. فمثلا تناول التفاح بصورة دورية يخفض من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 بالمئة.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتواء التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمنع امتصاص الأحماض الصفراوية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. أي أن لها تأثيرا مضادا لتصلب الشرايين.



كما يساعد التفاح في تحسين صحة القلب وتخفيض ضغط الدم وتحسين بكتيريا الأمعاء والمساعدة في حماية صحة أسنانك و تحسين رائحة النفس.