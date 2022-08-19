الجمعة, 19-أغسطس-2022 الساعة: 11:26 م - آخر تحديث: 11:23 م (23: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - عند تناول أقراص الدواء، فإنها تبدأ رحلة طويلة ومعقدة إلى معدتك، عبر الأمعاء الملتوية، ثم إلى مجرى الدم، ولكن قد يتم إعاقة امتصاصها

الوضعية الأمثل لتناول الأدوية... ما هي؟

المؤتمرنت -
الوضعية الأمثل لتناول الأدوية... ما هي؟
عند تناول أقراص الدواء، فإنها تبدأ رحلة طويلة ومعقدة إلى معدتك، عبر الأمعاء الملتوية، ثم إلى مجرى الدم.

ولكن قد يتم إعاقة امتصاصها - لدرجة أن المعدة قد تستغرق ساعة أطول لتذوب الأدوية عن طريق الفم - اعتمادا على وضعك.

وهذا هو اكتشاف دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز قاموا بمحاكاة كيفية تذويب الأقراص في معدة الإنسان وإطلاقها في الأمعاء.

ووجدوا أن الوضع المثالي لأسرع امتصاص لم يكن الجلوس في وضع مستقيم، ولكن الميل إلى يمينك.

ويقول راجات ميتال، عالم الكمبيوتر الذي يدرس ديناميكيات السوائل في كلية جونز هوبكنز للطب: "فوجئنا جدا بأن الوضع كان له مثل هذا التأثير الهائل على معدل انحلال الأقراص. لم أفكر أبدا في ما إذا كنت أفعل ذلك بشكل صحيح أم خاطئ، ولكن الآن سأفكر في الأمر بالتأكيد في كل مرة أتناول فيها حبة".

ويتم امتصاص الأدوية الفموية في مجرى الدم من خلال الأمعاء، وهي أقل سرعة ولكنها أكثر ملاءمة من حقن الأدوية. وللوصول إلى هناك، يجب أن تمر أولا عبر المعدة والبوابة، وهو صمام يفتح ويغلق أثناء الهضم.

وعلى الرغم من أنك قد لا تكون قلقا بشأن مدى سرعة امتصاص جسمك لمكملات الفيتامينات، فإن امتصاص الأدوية له تداعيات خطيرة على مدى سرعة تأثير مسكنات الألم أو مدى استقرار الأدوية في ضغط الدم - ناهيك عن إيجاد الجرعة المناسبة للنساء على عكس الرجال.

لذا اختبر ميتال وزملاؤه أربعة أوضاع باستخدام نموذج الكمبيوتر الخاص بهم لمعدة بشرية، والذي اعتمد على صور عالية الدقة لمسح الجسم لرجل يبلغ من العمر 34 عاما.

ويحاكي النموذج المسمى StomachSim حركة السوائل والميكانيكا الحيوية للأقراص عبر الجهاز الهضمي ومدى سرعة إخراجها من المعدة إلى الاثني عشر، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة حيث يبدأ امتصاص العناصر الغذائية.

ويعني تناول الأقراص أثناء الانحناء إلى الجانب الأيمن أو الاستلقاء، أن الأدوية انزلقت إلى أعمق جزء من المعدة و''ذابت'' أسرع مرتين من الأقراص التي تؤخذ بوضعية الجلوس المستقيم.

وأدى الاستلقاء على الجانب الأيسر أو الميل إليه إلى إبطاء عملية الذوبان، بحيث يستغرق امتصاص الأقراص في هذا الوضع ما يصل إلى خمس مرات أطول مقارنة بالوضعية المستقيمة، حيث تكون الجاذبية والتشريح على جانب المعدة.

ويوضح ميتال: "بالنسبة للأشخاص المسنين أو المستقرين أو طريحي الفراش، سواء كانوا يميلون إلى اليسار أو اليمين يمكن أن يكون له تأثير كبير".

ووجدت دراسات سابقة بالمثل أن الاستلقاء على الجانب الأيمن يسرع من معدل إفراغ المعدة للطعام في الأمعاء، كما أن الجلوس أو الوقوف أو الاتكاء على اليمين يسرع أيضا من امتصاص الأدوية الفموية.

ولأخذ خطوة أخرى إلى الأمام، قام الباحثون بمحاكاة ما يحدث لامتصاص الأقراص إذا كان شخص ما يعاني من حالة تسمى غستروبرسس، حيث تتوقف الأعصاب التالفة أو عضلات المعدة الضعيفة أو تبطئ المعدة من إفراغ محتوياتها بشكل صحيح.

ووجدوا أنه حتى الانخفاض الطفيف في قوة الهضم المحاكاة للمعدة أدى إلى اختلافات ملحوظة في سرعة هضمها وقذف الأقراص في الاثني عشر - على غرار التغيرات في الموقف.

ويقول ميتال: "للوضعية نفسها تأثير كبير عليها، فهي تعادل معدة شخص ما تعاني من خلل وظيفي كبير جدا فيما يتعلق بحل الأقراص" حسبما ذكر موقع "ساينس ألرت".

وبالطبع، يحدث الكثير بعد مرور الأدوية والطعام عبر المعدة والأمعاء وأخيرا مجرى الدم. دعونا أيضا لا ننسى أن عمليات المحاكاة الحاسوبية مفيدة ولكنها نماذج مبسطة جدا للعمليات المعقدة.

ويمكن أن تؤثر كمية السوائل والغازات والطعام في معدتك على الهضم أيضا، لكن الباحثين لم يصمموا هذا.

وكتب الفريق: "على الرغم من هذه القيود وغيرها، أظهرنا أن النماذج الحسابية والمحاكاة لميكانيكا سوائل المعدة يمكن أن توفر رؤى مفيدة وفريدة من نوعها في العمليات الفسيولوجية المعقدة التي تكمن وراء انحلال الدواء".

وقد تكون الطريقة التي تعالج بها أجسامنا الأدوية خارجة عن سيطرتنا إلى حد ما، وذلك بفضل جيناتنا.

وفي مجال يسمى علم الوراثة الدوائية، ألقت دراسات الجينات التي ترمز الإنزيمات المكلفة بتفكيك المركبات بعض الضوء على سبب تفاعل الناس مع الأدوية نفسها بطرق مختلفة.

لذلك، بينما يبدو أن وضعك يحدث فرقا كبيرا في مدى سرعة امتصاص جسمك للأدوية عن طريق الفم، فهناك ما هو أكثر بكثير من ذلك. وأفضل رهان للتأكد من أن الأدوية فعالة هو أن تتذكر تناول الأقراص في المقام الأول، وكما هو موصوف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أوراوا وباثوم إلى ربع نهائي أبطال آسيا
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب توجه نصيحة عن الزواج
عربي ودولي: روسيا تتهم أمريكا بتطوير فيروس كورونا
محافظات: عباد يتفقد أضرار السيول في صنعاء
اقتصاد: روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
ثقافة: الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي
علوم وتقنية: هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح يومياً
عربي ودولي: سقوط قتلى إثر تصادم طائرتين في امريكا
أخبار: صنعاء.. إخماد حريق بورشة نجارة في السبعين
رياضة: وست هام يهزم فيبورغ ويقترب من التأهل
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى 1767 دولار للاوقية
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين
أخبار: الأرصاد يحذر من أمطار وسيول في عدة مناطق
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي حسين البخيتي
عربي ودولي: ضحايا حرائق الجزائر.. 38 قتيلًاً
مجتمع مدني: كورونا يزيد من خطر الإصابة بالخرف
علوم وتقنية: تحذير من الإفراط في شرب الماء!
أخبار: تحذيرات من سيول جارفة قادمة إلى العاصمة صنعاء
فنون ومنوعات: انتقال جدري القرود من إنسان إلى حيوان
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: الذباب أكثر خطورة على صحة الإنسان
رياضة: تشونبوك يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
أخبار: هذه الإشارات قد تكشف سرطان الرجال مبكرًا
أخبار: “الفاو” تعلن حالة التأهب وتحذر من خطر يجتاح اليمن
أخبار: منظمة: وفاة 77 يمني وتضرر الآلاف بسبب الفيضانات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022